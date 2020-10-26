Під Харковом побили екс-міністра аграрія, поки той копався на ділянці (фото)

У Харківській області невідомі люди в масках напали на колишнього міністра аграрної політики і продовольства Ігоря Швайку.

Про це екс-чиновник аграрій написав на своїй сторінці в Facebook. Він також прикріпив своє фото з забинтованою головою і розбитим обличчям.

Все сталося, за словами Швайки, дуже швидко. Поки він копав ділянку за огорожею, під'їхало авто, з якого вискочило двоє молодиків із битами і накинулися на нього.

"Гарний початок робочого тижня... Копаєш ділянку за огорожею, планую посіяти травичку, зупиняється машина, вибігають двоє в масках і з битами, ... далі по тексту", - написав колишній чиновник.

Ігоря Швайку побили в Харківській області (фото: facebook.com/ihor.shvayka)

Він додав, що після нападу на голову довелося накладати шви, і побажав усім лікарям добра.

"Голову зашили, поїхали в 4-ту. Спасибі лікарям швидкої і черговим Люботинської лікарні за вашу службу і працю! Бажаю всім добра!" - пише Швайка.

Ігор Швайка був міністром аграрної політики та продовольства України в уряді Арсенія Яценюка з 27 лютого по 2 грудня 2014 року.

Також він був народним депутатом України (2012-2014).

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