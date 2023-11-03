В Харькове вандалы топором повредили скульптуры половецких баб (фото)

Что известно об инциденте

Сообщение о повреждении памятников поступило в полицию 2 ноября. На место выехала следственно-оперативная группа для осмотра повреждений. Вблизи исторических памятников правоохранители обнаружили топор без рукоятки. Эти доказательства правоохранители изъяли.

На достопримечательностях есть следы от ударов топором. Реставраторы занимаются консервированием сколов для того, чтобы избежать дополнительных повреждений дождем и снегом.

В полиции открыли уголовное дело по статье умышленного уничтожение или повреждение имущества.

Добавим, что наказание по этой статье предусматривает штраф от 1 тыс. до 4 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 120 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.

На скульптурах остались сколы от топора (фото: ГУ Нацполиции Харькова)

Фигуры половецких баб сделаны из песчаника. В Харьковский музей их привезли из Изюмского района в 2013 году. Скульптуры не реставрировали, чтобы сохранить их историческую ценность.

Известно, что половецкие бабы стояли на территории музея, где был свободный доступ. После этого инцидента их переместят во внутренний двор.