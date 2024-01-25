В Харькове российская ракета убила жену и дочь спортсмена, служащего в ВСУ

В результате ракетной атаки россиян по Харькову 23 января были убиты жена и 8-летняя дочь регбиста Владимира Машкина, который еще с начала полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Управление по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.
"23 января в семье игрока харьковского регбийного клуба "Легион XIII", мастера спорта по регби и регбилиг, игрока национальной сборной команды Украины по регбилиг Владимира Машкина произошло большое горе", - сказано в сообщении.
Российская ракета попала в дом, где проживал Владимир со своей семьей. Взрыв полностью разрушил квартиру, погибли женщина и 8-летняя дочь спортсмена.
Тяжелое известие о гибели семьи застало Владимира, который с начала военной агрессии врага пошел добровольцем в ряды ВСУ, на службе.
Для желающих помочь опубликовали карту сбора средств.
Средства можно перечислить на счет по ссылке:
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