В Харькове популярная косметолог убила пациентку: есть видео "процедур", которые она делала

Косметолог убила свою пациентку

Трагедия произошла 16 марта этого года. Женщина пришла в салон Харькова на процедуру с применением анестезии. Начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что манипуляцию должна была выполнять владелица клиники, которая называла себя хирургом. На дверях, где проводилась процедура, была даже табличка "Операционная".

По словам Болвинова, косметологическая процедура проводилась в зоне живота, но в какой-то момент все пошло не так.

Эксперты установили, что у косметолога не было медицинского образования и даже разрешения на проведение анестезии. За короткое время она ввела пациентке около 20 инъекций, что превысило рекомендованную концентрацию препарата.

Косметолог сначала отрицала свою вину (фото: t.me/prokuratura_kharkiv) (фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

Болвинов также отметил, что весь процесс зафиксировали камеры. На видео видно, как пациентка сначала изгибается от боли, кричит, а затем дерется в конвульсиях. Персонал пытался спасти женщину, но попытки были тщетными. Пострадавшей вызвали скорую, по дороге в больницу она умерла.

В выводах комиссионной судебно-медицинской экспертизы говорится, что причиной смерти стало острое отравление анестетиком. На теле жертвы обнаружено 59 следов от инъекций.

"Почему так произошло установить удалось почти сразу. Процедуру проводила шарлатанка, которая выдавала себя за хирурга. Ей 33 года и по специальности она провизор-косметолог, училась на врача в ХНУ им. Каразина, но была лишь интерном", - прокомментировал трагедию Болвинов.

"Никакого права проводить такие манипуляции с клиентами у нее не было. Липолиз, как и обезболивающие инъекции, она взялась делать без лицензии. Эксперты подтвердили - на такое имеет право только хирург или анестезиолог", - добавил он.

Также специалист сообщил, что во время обыска в клинике не удалось найти никаких медицинских документов, а лишь информационные согласия клиенток на бланках клиники.

"Сама псевдо-хирург после трагедии в клинике попыталась отрицать, что вообще не проводила процедуру. Затем пыталась переложить вину на медсестру. А позже просто отказалась говорить", - высказался о ситуации главный следователь Харьковщины.

Другие жертвы косметолога

В полиции установили, что липолиз в зоне живота косметолог делала впервые, однако подобные процедуры без лицензии она уже проводила раньше. Среди ее других жертв была женщина, которой она делала процедуру коррекции бедер. К счастью, клиентка выжила, но получила двойную дозу лидокаина и потом рассказала следователям, что ей пришлось восстанавливать здоровье после визита в салон красоты.

Что угрожает косметологу

33-летней женщине уже сообщили о подозрении в совершении убийства по неосторожности по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

У погибшей остался маленький сын, которого она воспитывала сама. Коллеги по работе вспоминают ее как человека, который всегда всего достигал самостоятельно и стремился к совершенству.

Что говорят о "специалисте" в сети

В частности, в одном из Telegram-каналов продолжает активно обсуждать трагедию и раскрывать новые детали. В одном из комментариев говорится, что косметолог открыла косметологическую клинику, где работала вместе со своими коллегами. Она также представляла себя в соцсетях как коуч и имела около миллиона подписчиков, которые, вероятно, были фейковыми.

Кроме того, пользователи отмечают, что женщины шли на подобные процедуры, поскольку никто из других косметологов не брался за подобные манипуляции. За свои опасные услуги косметолог брала немалые деньги.

комментарии юзеров (скриншоты)