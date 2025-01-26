В Харькове попрощались с блогершей Анной Жук, которая погибла в жутком ДТП (фото)

Анну Жук похоронили в Харькове

26 января 39-летнюю блогершу похоронили в ее родном Харькове, где она жила вместе с мужем и тремя сыновьями.

На прощание с Анной в один из харьковских соборов собралось более сотни человек, среди которых были ее родные, друзья, коллеги и военные, которым она помогала как волонтер.

После поминальной службы инфлюэнсершу похоронили на городском кладбище. Ее гроб накрыли флагом Украины, а сверху положили большой букет красных роз.

Что известно о ДТП, в котором погибла Анна Жук

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января около 9 часов утра на трассе Киев-Харьков-Довжанский, недалеко от села Засулье, что в Лубенской общине. Анна вместе с мужем и 9-летним сыном спешили на празднование дня рождения друзей.

25-летний муж блогерши, который управлял автомобилем Lexus, пытался совершить обгон с правой стороны дороги, где за пределами проезжей части стоял грузовик. На высокой скорости автомобиль столкнулся с фурой. 39-летняя Анна погибла на месте.

По информации полиции, водитель грузовика, муж блогера и их сын были сразу госпитализированы. Мальчик получил многочисленные травмы, а отец некоторое время находился в реанимации со многими переломами.

У Анны осталось еще двое несовершеннолетних сыновей.