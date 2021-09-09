У Харкові жінці ледь не відірвало голову через тролейбус (відео)

Так, інцидент стався поблизу зупинки громадського транспорту на вулиці Сумській. У тролейбуса злетіли штанги, а дроти, які опинилися у повітрі змели жінку, яка йшла повз на асфальт, вдаривши по голові.

На відео видно, що жінка впала на землю і дуже сильно вдарилась головою.

Очевидці події викликали 75-річній жінці швидку. Постраждалу забрали до медзакладу і встановили в неї розсічення.