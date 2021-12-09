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У Харкові жінка задушила 2-річного сина і вистрибнула з вікна: стали відомі мотиви вбивства

Автор: Роман Мирончук

У Харкові 36-річна жінка задушила свого 2-річного сина. Після цього вона вистрибнула з вікна. Свій вчинок вона пояснила тим, що лікарі їй сказали про важке захворювання і вона подумала, що ніхто не зможе піклуватися про її дитину.

Про це розповів спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко на брифінгу.

Інцидент стався близько 4 ранку 8 грудня. На місце події виїхала поліція і бригада швидкої допомоги. Після падіння з 4 поверху жінка лежала на землі і не могла поворухнутися.

Вона розповіла співробітникам поліції про вбивство дитини. Після чого, вони попрямували в її квартиру, де в цей час спав її 66-річний батько і нічого не підозрював.

Попередньо вважають, що жінка задушила малюка поясом від халата, який знаходився поруч з тілом дитини.

У лікарні жінці діагностували множинні переломи ребер, таза і т. д. Зараз очікується дозвіл лікарів для початку її допиту. Також буде призначатися психіатрична експертиза.

За попередньою інформацією, вона на психіатричному обліку не перебуває. Чубенко також розповів, що вона сама зателефонувала в поліцію.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 - "Умисне вбивство". За п. 2 ч. 2 ст. 115 (вбивство малолітньої дитини). Жінці загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

Спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко розповів про вбивство 2-річної дитини (відео: YouTube)

Нагадаємо, під Луцьком пенсіонер з COVID-19 вийшов з вікна лікарні після розмови з дочкою.

Ми також писали про те, що на Закарпатті дитина мало не померла від іграшки.

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Харків