У Харкові жінка задушила 2-річного сина і вистрибнула з вікна: стали відомі мотиви вбивства

Інцидент стався близько 4 ранку 8 грудня. На місце події виїхала поліція і бригада швидкої допомоги. Після падіння з 4 поверху жінка лежала на землі і не могла поворухнутися.

Вона розповіла співробітникам поліції про вбивство дитини. Після чого, вони попрямували в її квартиру, де в цей час спав її 66-річний батько і нічого не підозрював.

Попередньо вважають, що жінка задушила малюка поясом від халата, який знаходився поруч з тілом дитини.

У лікарні жінці діагностували множинні переломи ребер, таза і т. д. Зараз очікується дозвіл лікарів для початку її допиту. Також буде призначатися психіатрична експертиза.

За попередньою інформацією, вона на психіатричному обліку не перебуває. Чубенко також розповів, що вона сама зателефонувала в поліцію.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 - "Умисне вбивство". За п. 2 ч. 2 ст. 115 (вбивство малолітньої дитини). Жінці загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

Спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко розповів про вбивство 2-річної дитини (відео: YouTube)