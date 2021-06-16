У Харкові жінка померла через швидку, яка довго їхала: лежала в калюжі крові

Сьогодні, 16 червня, В Харкові о 9:45 жінка впала обличчям в асфальт і розбила сильно голову. Піднятися вона вже не могла і лежала в калюжі крові. При цьому швидку допомогу чекали пів години. На жаль, жінка померла ще до приїзду медиків.
Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life".
Інцидент стався на ринку "23 серпня". Очевидці події відразу ж почали дзвонити у швидку допомогу, але оператор постійно перепитувала адреса ринку і обставини події.
У Харкові жінка померла через довго їхала швидкої (фото: Telegram-канал "Харків Life")
Люди на ринку перевернули жінку на бік, щоб вона не захлинулася. Вона була, жива, дихала і смикалася. У мережі говорять, що у неї стався серцевий напад.
Користувачі мережі прокоментували інцидент.
Нагадаємо, стали відомі нові подробиці смерті чоловіка в клубі Sport Life в Києві.
Ми також писали про те, що під Києвом двоє дітей провалилися у вигрібну яму.