У Харкові жінка звинувачує у смерті батька від COVID медиків: "ніхто нічого не робив"

У Харкові в лікарні №18 від коронавірусу помер чоловік. Його дочка наполягає на тому, що в смерті рідної людини винні лікарі. За її словами, після госпіталізації батькові не надали допомогу і не підключили до кисню.
Про це жінка на правах анонімності розповіла в Telegram-каналі "Типовий Харків".
За словами жінки, 11 листопада вона привезла на швидкій допомозі батька з сатурацією 80, а вранці приїхавши в лікарню дізналася, що він помер.
"Ніхто за ніч нічого не зробив, черговий лікар, бачивши стан, не забезпечив тата киснем! "- стверджує харків'янка.
Жінка обурена, що про смерть батька ніхто їй не повідомив, поки вона не приїхала. Також лікар повідомив, що тато помер увечері, а в морзі сказали, що це сталося вранці.
"І ніхто не зволив зателефонувати й повідомити про смерть! Тільки коли я приїхала в лікарню вранці дізнатися про стан тата і дізнатися які препарати потрібні, головлікар хірург відділення по-хамськи сказав просто, що він помер! Сказав, що помер увечері, а в морзі я дізналася, що помер він о 8:20 ранку. Тобто головлікар навіть не знає часу смерті. На зміні наступного дня 12.11.2021 черговий лікар в хірургії (хірург) був з запахом алкоголю з рота!"- запевняє городянка.
Також жінка повідомила, що лікарі сказали їй заплатити 4500 гривень, щоб забрати тіло батька.
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