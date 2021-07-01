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У Харкові замордований поні катає на собі людей, а його б'ють

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Харків, Четвер 01 липня 2021 13:20
У Харкові замордований поні катає на собі людей, а його б'ють У Харкові знущаються над поні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові власники поні із задоволенням заробляють на тварині гроші, беручи гроші з бажаючих покататися. Але сам звір знаходиться в стресі через те, що так звані власники його постійно б'ють.

Жорстоке поводження людей до тварини показали на відео в Telegram-каналі "КС Харків".

Поні мучать на площі Свободи, зазначає автор ролика. Також він закликає батьків не катати на тваринах своїх дітей.

"Трохи про поводження з "прокатними" тваринами на пл. Свободи. Не катайте своїх діточок на цих закатованих тваринах, адже попит народжує пропозицію, тим самим ви продовжуєте страждання цих істот", - написав автор відео.

У ролику можна побачити, як господарі жорстоко б'ють тварину ногами в боки і живіт.

Звернемо увагу, що поні б'ють молоді дівчата.

У Харкові замордований поні катає на собі людей, а його б'ютьПоні б'ють у Харкові (КС Харків/Telegram)

Користувачі мережі обурилися діями власників тварини й висловили свої емоції в коментарях.

  • Дуже шкода, але якщо вони перестануть приносити дохід, то, найімовірніше, їх муки припиняться через голодну смерть.
  • Цих поні потрібно забрати, а власників крупно оштрафувати. Тварин експлуатують в пекельних умовах. З раннього ранку і до пізнього вечора на спеці без їжі і води катають дітей. Це садизм!
  • Взагалі не розумію, як можна використовувати так тварин в місті, така жорстокість.
  • А дівок позбавити роботи і штраф нехай платять, як мінімум.

Як ми повідомляли раніше, на українському курорті фотограф перев'язав тварині пащу і пропонував фото з ним.

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