У Харкові трагічно загинув молодий спортсмен під час напівмарафону

У Харкові загинув 34-річний спортсмен, бігун Євген Колєров. Він був учасником Харківського інтернаціонального марафону, що проходив 4 жовтня.

Молодий марафонець на дистанції 21,1 км втратив свідомість, йдеться на Facebook-сторінці організаторів забігу.

Дарма що "швидка допомога" прибула дуже швидко, Євгенія врятувати не вдалося.

"Хлопець з нашої команди намагався зробити все, щоб допомогти спортсмену і швидка прибула на місце через декілька хвилин. Але в лікарні серце Євгена перестало битися", - йдеться в повідомленні.

Загиблий спортсмен Євген Колєров (фото: facebook.com/Kharkivinternationalmarathon)

Організатори приносять співчуття близьким, родичам і дружині, а також обіцяють надати матеріальну підтримку сім'ї спортсмена.

Крім того, всім бажаючим пропонується допомогти на карту 5168755449702667

(Гаврилюк Марина Володимирівна).

Українці в коментарях висловлюють співчуття родині спортсмена.

"Співчуваю рідним! До нього дуже швидко прийшла допомога, такий трагічний випадок";

"Пробач! До останнього вірив що ти почнеш дихати... Царство небесне..."

"Царство Небесне! Дуже шкода хлопця".

Раніше ми писали, що в Одесі померла молода учасниця ультрамарафону Катерина Катющева. Дівчина втратила свідомість на сильній спеці і у неї стався інсульт. Після восьмигодинних пошуків її знайшли і привели до тями, але в лікарні спортсменка, на жаль, померла.