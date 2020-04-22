У Харкові темношкірий неадекват з палицею накинувся на "копів": відео інциденту

У Харкові чоловік з палицею накинувся на поліцейських, вдарив одного з них і в результаті здався. Інцидент стався на вулиці Клочковській недалеко від ХНУ Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та біля готелю "Урарту".

Момент бійки та затримання зняли очевидці події, після чого ролик з'явився в мережі.

На кадрах видно, як темношкірий чоловік, озброєний палицею, біля автомобіля патрульної поліції зчепився з правоохоронцем. Страж порядку відштовхнув нього, і тут же отримав удар палицею навідліг.

Після цього з машини вийшов інший поліцейський та поспішив на допомогу колезі. Третій чоловік у цивільному також приєднався до затримання темношкірого хулігана.

Неадекват розмахував своєю палицею, намагався відігнати та налякати озброєних автоматом і кийками правоохоронців, але незабаром кинув "зброю" на асфальт і сам опустився на коліна, піднявши руки за голову. На порушника наділи наручники.

Що стало причиною конфлікту - з ролика не зрозуміло, як і не чути, про що сперечалися. Ймовірно, чоловік з палицею привернув увагу поліції через порушення правил карантину - на ньому не було захисної маски.

Відео: В Харкові темношкірий неадекват із палицею зчепився з поліцейськими

Як повідомлялося, нещодавно в Києві стався інцидент з бійкою між водієм і поліцейськими. Правоохоронці розповіли, що затримували п'яного порушника ПДР, який потім напав на "копів", але от подруга арештованого запевняла, що це вони самі напали та побили чоловіка.