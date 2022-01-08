У Харкові студентка викинула з п'ятого поверху новонароджене немовля

У Харкові іноземна студентка народила дитину, а потім викинула її з п'ятого поверху. Дівчина стверджує, що немовля народилося мертвим.
Деталі трагедії розповіли в сюжеті ТСН.
22-річна студентка з Палестини на Святвечір самостійно народила дівчинку. Після вона загорнула новонароджену в пакет і викинула з вікна п'ятого поверху.
Після цього у породіллі почалося погіршення самопочуття, і вона змушена була звернутися в лікарню. Лікарям вона зізналася у скоєному і ті викликали поліцію.
Співробітникам правоохоронних органів дівчина розповіла, що свою вагітність приховувала, а дитина народилася мертвою.
На цей момент проводяться експертизи, які допоможуть встановити точну причину смерті новонародженої.
Горе-матір викличуть на повторний допит за участю перекладача. Встановити всі деталі події складно, оскільки студентка погано говорить українською мовою.
Якщо її вина буде доведена, то їй загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком на 5 років.
Зараз студентка вже отримала медичну допомогу і її відпустили додому. У Харкові вона живе разом з братом на орендованій квартирі.
У Харкові студентка народила дитину вдома і викинула її у вікно
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом від незрозумілого вірусу померла п'ятирічна дівчинка і рідні звинувачують в її гинули лікарів лікарні.
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