У Харкові студентка МВС потрапила в смертельну аварію: що відомо про постраждалих

У Харкові в ніч з 27 на 28 листопада сталася смертельна аварія, в результаті якої померла одна з пасажирок автомобіля Audi. Дівчата прямували в бік вулиці Академіка Павлова по Московському проспекту. У якийсь момент 22-річна водій не впоралася з керуванням машини й на високій швидкості влетіла в острівець безпеки. Подробиці, фото і відео з місця події публікуються у місцевому співтоваристві "ТРУХА.Харків" Telegram.

"На Велозаводі, там, де нещодавно поставили світлофори, студентка МВС влетіла на Ауді в острівець безпеки! Пасажирка, що сиділа на передньому сидінні, загинула. Решту забрали швидкі", — розповіли в співтоваристві.

У Харкові в ДТП зі студенткою МВС загинула дівчина (фото: t.me/truexanews)

Пізніше з'явилися нові подробиці та відео моменту смертельної аварії. В результаті ДТП загинула 25-річна дівчина — вона їхала на передньому місці. Водій і ще одна 25-річна пасажирка з травмами доставлено в лікарню. Вціліла пасажирка опинилася курсанткою Харківського національного університету внутрішніх справ.

"Водій і ще одна 25-річна пасажирка з травмами доставлені в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. Одна з постраждалих — курсант Харківського національного університету внутрішніх справ", — додали в повідомленні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін від 3 до 8 років.

Нагадаємо, що раніше в Києві відбулося смертельне ДТП з вини таксиста, який віз пасажирку і заснув за кермом, врізався на великій швидкості в припаркований автомобіль.

Також ми повідомляли, що 25 листопада в Україні набрали чинності нові Правила дорожнього руху, які стосуються не тільки водіїв, але і пасажирів.

Раніше ми писали про те, що з'явилося відео моменту ДТП в Києві на Окружній, коли таксист влетів у зупинку з людьми.