У Харкові школяр влаштував жорстоку бійку з дівчиною: відео інциденту

Недалеко від харківської школи №13 двоє школярів влаштували бійку. Але це була не звичайна бійка, бо хлопець бився з дівчиною. При цьому інші підлітки знімали все це на відео, яке потрапило в мережу.

У Telegram-каналі "Типовий Харків" йдеться про те, що дівчина сама "забила стрілу" своєму однокласнику.

Бійка школярів в Харкові: хлопець з'ясовував стосунки з дівчиною (фото: facebook.com/moyashkolacom)

На відео можна побачити, що дівчина першою нанесла удар хлопцеві і після цього він повалив її на землю.

Нагадаємо, що в Дніпрі студент вистрілив першокурсниці в голову. Інцидент стався в душовій, де дві дівчини чекали своєї черги і спілкувалися між собою. Молодий чоловік теж зайшов в душову і запитав у дівчат, чи не сміються вони над ним.

Дівчата скзаали йому, що обговорюють свої теми, і хлопець тут не причому. Але він все одно наполягав на тому, що вони жартують над ним. Після цього він сказав, що якщо дівчата не перестануть сміятися, то він вистрілить у них.

Після цього молодий чоловік покинув їх, а незабаром вони почули постріли, а потім хлопець підійшов до них і вистрелив одній дівчині у голову. Рана виявилася не смертельною, і з дівчиною все буде добре.

Поліція заарештувала студента другого курсу і, за попередньою інформацією, на момент інциденту він був у стані наркотичного сп'яніння.