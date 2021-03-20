У Харкові п'яний лікар приймала пацієнтів: скандальне відео злили в мережу

Як повідомляється, відео було знято 19 березня 2021 року. На кадрах можна побачити медичних працівників відділення МРТ в стані алкогольного сп'яніння. Автор зазначив, що він викликав співробітників правоохоронних органів, які склали протокол.

"Час близько 20:00, п'яні медпрацівники 4 невідкладної допомоги відділення МРТ. Довелося викликати поліцію. Складено протокол. Сподіваюся, будуть результати", - йдеться у підписі до відео.

Користувачі соціальних мереж різко відреагували на ролик з п'яними лікарями.

Ну я просто уявила, що хтось із моїх близьких не дай Боже потрапив би так, яка допомога від цього не зрозумій лікаря?

Накидалися на роботі, як же так.

З дезінфектором переборщила)

Так вона буха в мотлох, звільнити. Терехов, дивись, як працюють лікарі в Харкові – ганьба.

Ну вона не грубіянить, поводиться нормально, просто що випила. Ну а з ким не буває?

Це що в мізках повинно бути, щоб бухати на робочому місці, будучи лікарем.

Скріншоти (t.me/hueviykharkov)