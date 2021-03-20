У Харкові п'яний лікар приймала пацієнтів: скандальне відео злили в мережу

У Харкові лікар ледь стояла на ногах під час прийому пацієнта. Очевидцям вдалося зафіксувати на відео стан горе-медика лікарні невідкладної медичної допомоги №4. Також поліцейські склали протокол за фактом правопорушення.
Відео та деталі інциденту опубліковані в місцевому Telegram-каналі.
Як повідомляється, відео було знято 19 березня 2021 року. На кадрах можна побачити медичних працівників відділення МРТ в стані алкогольного сп'яніння. Автор зазначив, що він викликав співробітників правоохоронних органів, які склали протокол.
"Час близько 20:00, п'яні медпрацівники 4 невідкладної допомоги відділення МРТ. Довелося викликати поліцію. Складено протокол. Сподіваюся, будуть результати", - йдеться у підписі до відео.
Користувачі соціальних мереж різко відреагували на ролик з п'яними лікарями.
Нагадаємо, що з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР, і сильно посилили покарання за п'яне водіння.
Раніше повідомлялося, що нещодавно в Миколаєві п'яний чоловік побив та покусав лікарів.
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