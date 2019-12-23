У Харкові п'яний водій зніс натовп: з'явилося відео моменту ДТП

У Харкові сталася жахлива ДТП. П'яний водій на великій швидкості влетів у натовп людей, які в цей час були на місці іншої аварії. Відео моменту ДТП з'явилося в харківських Telegram-пабліках.

ДТП сталася у вечір неділі, 22 грудня, на одній з головних транспортних магістралей Харкова - вулиці Клочківській. У першій аварії зіткнулися Ford Focus і Daewoo Lanos, через що травми отримали двоє 16-річних пасажирів.

Прибулі медики почали надавати допомогу постраждалим, і в цей момент з-за рогу вилетів Volkswagen Touareg і врізався в припарковане авто, яке збило медпрацівника.

На даний момент відомо, що співробітник "швидкої" у важкому стані.

Крім того, водій "Туарега" зачепив двох співробітників патрульної поліції, які прибули за викликом на місце ДТП. 22-х та 27-річний поліцейські також отримали травми і були доставлені в лікарню. У момент наїзду вони знаходилися поряд з службовими автомобілями.

За деякою інформацією, водій, що скоїв наїзд, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Момент наїзду на учасників першої ДТП потрапив на відео, які можна переглянути тут, а відео після аварії по цьому посиланню.