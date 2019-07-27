У Харкові сталося страшне ДТП за участю копів: є постраждалі

26 липня близько 20:35 у Харкові сталася ДТП за участю поліцейської машини. Так, копи не помітили пішоходів та збили літню жінку з трирічною дитиною. Про це інформує Патрульна поліція області в соцмережі Facebook.

Правоохоронці на службовому Toyota Prius рухалися на перехресті проспектів Героїв Сталінграда та Петра Григоренка. Автомобіль, виконуючи поворот, скоїв наїзд на 59-річну громадянку і хлопчика трьох років, коли ті переходили по пішохідному переходу.

(В Харкові сталася ДТП за участю копів скріншот: facebook.com/kharkivpolice)

У результаті інциденту жінка отримала травму ніг, а дитина - пошкодження м'яких тканин. На даний момент обставини події з'ясовуються, а за фактом дій копів проводиться службова перевірка.

Нагадаємо, що в Дніпрі сварка між друзями призвела до фатальних наслідків. Один з учасників конфлікту зістрибнув з мосту.

Раніше у Харкові рятувальники зняли з даху юних аматорів екстриму. Інцидент обійшовся без жертв. Підлітків передали батькам, а обставини їх вчинку буде з'ясовувати поліція.

Ми писали, що у Дніпрі дівчина після сварки з хлопцем вирішила втопитися. Медики діагностували у жінки відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку, відкритий перелом правої гомілки, закриту травму грудної клітини та гостру травму живота.