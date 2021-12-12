У Харкові сталася масова бійка: натовп побив поліцейських (відео)

До поліції надійшло повідомлення і бійці на вулиці Героїв праці. На місце виїхав екіпаж патрульної поліції.

Правоохоронці не змогли заспокоїти хуліганів, і вони накинулися на силовиків. Пізніше на місце інциденту приїхала підмога. В результаті 7 осіб вдалося затримати. Це були чоловіки від 19 до 40 років.

Тепер їм загрожує обмеження волі строком до 5 років або позбавлення волі на той же термін.

Чому сталася бійка

У Telegram-каналі "ТРУХА Харків" повідомили, що спочатку бійка між двома компанія сталася через жінок, які щось не поділили. Чоловіки почали заступатися кожен за свою сторону.

Коли поліція приїхала на виклик, то почала розбороняти забіяк, але вся агресія перейшла на них. Повідомляється, що серед агресивних хлопців були і футбольні фанати.

У соцмережах також пишуть про те, що поліцейських також задули перцевими балончиками. В результаті вони отримали опіки очей. На місце події прибуло 30 поліцейських екіпажів.

Відео бійки можете переглянути за цим посиланням.