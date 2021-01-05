У Харкові покупець вдарив дівчину-касира ногою в обличчя і нарвався на самосуд

У Харкові між відвідувачем супермаркету і дівчиною-касиром виник словесний конфлікт, після чого неадекватний хлопець ударив її в обличчя ногою. Але агресора спіткала розплата - спочатку в самому маркеті, а потім і за ним.

Відео та фото інциденту з'явилося в Telegram-канал "Харків 1654". Інцидент стався в магазині "Посад".

На кадрах видно, що дівчина нахилилася за чимось, і тут же отримала удар ногою в обличчя. Один з відвідувачів тут же накинувся на агресивного чоловіка з кулаками.

У Харкові відвідувач вдарив ногою дівчину-касира (скрін відео)

Відео можна переглянути за посиланням.

Потім його вивели на вулицю, де кілька чоловіків змусили стати в ту ж позу, в якій стояла дівчина. Після чого він отримав кілька ударів в обличчя. Судячи з усього "мстивицею" стала та сама дівчина-касир.

У Харкові агресивний відвідувач супермаркету був покараний (скрін відео)

Уточнюється, що інцидент стався в мікрорайоні Залютине. Що саме стало причиною сварки покупця і касирки, незрозуміло.

Пізніше в місцевих Telegram-спільнотах розповіли про кривдника дівчини. Це 29-річний житель Харкова, який раніше попадався на розбої і домашньому насильстві. Його в описі назвали "метадоновим наркоманом".

Чоловік, що напав на дівчину-касира в Харкові (фото: Харків 1654)

Раніше ми писали, що у Києві журналістку атакували через ожеледицю, але агресора спіткала моментальна карма.

Також повідомлялося, що водій, який не поступився дорогою "швидкій", був покараний.