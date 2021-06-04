У Харкові підліток погрожував влаштувати в школах теракти, як у Казані: хотів стати зіркою TikTok

Молодий чоловік у TikTok опублікував відео 1 і 2 червня з погрозами вчинити терористичні акти. Вони нібито заплановані на 5 червня - на день свята Останнього дзвоника у двох харківських школах.

"Менш ніж за добу кіберспеціалісти встановили автора цього відео. Ним виявився учень 11-го класу однієї зі шкіл, де нібито планувався теракт", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ з'ясували, що ці повідомлення не мають під собою жодних реальних підстав. Виявилося, що хлопець сам змонтував ці ролики з метою прославитися в мережі.

Випускник харківської школи заради популярності в мережі погрожував влаштувати теракти в навчальних закладах (фото: facebook.com/VladislavAbdula)

"В результаті проведених правоохоронцями профілактичних бесід, автор повідомлень повністю визнав свою провину і щиро розкаявся у своїх діях", - розповів Абдула.

У СБУ нагадали, що погроза вчинення теракту є кримінальним злочином, відповідальність за який передбачена ст. 258 КК. За його вчинення кримінальна відповідальність настає з 14-річного віку.

Відео: підліток з Харкова погрожував влаштувати теракти в школах