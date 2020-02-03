У Харкові піцерія заробляє на коронавірусі: усі деталі

Коронавірус не тільки вбиває і заражає людей, але і допомагає підприємцям придумувати нові ідеї для заробітку. Так у Харкові з'явилася реклама з зображенням піци, яка стилізована під бактерію смертельного вірусу.

"Коронапіца виявлена в Харкові. Перші симптоми", - говориться в рекламі піци.

Коронавірус допоміг харківській піцерії придумати назву піци (фото: instagram.com/pizza_smile_kh)

На постері описані також "симптоми коронапіци": гостра радість, часта посмішка без приводу, заразний сміх, викликає звикання і залежність, потужне почуття насичення.

Коронавірус допоміг харківській піцерії придумати назву піци (фото: instagram.com/pizza_smile_kh)

Нагадаємо, що колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун висловилася про коронавірус. За її словами, українці дуже стурбовані вірусом з Китаю. При цьому люди не надають значення тому, що в Україні в даний час активізувалися вірусні інфекції, які тільки за минулий тиждень стали причиною захворювання понад 200 тисяч чоловік.

Мова йде про ГРВІ і грип. За тиждень епідемічний поріг цими захворюваннями був перевищений на 1,4 %. При цьому за сезон 2019-2020 в Україні зафіксовано 13 смертельних випадків, які були викликані ускладненнями від грипу.

Раніше повідомлялося про те, що в Китаї заражені коронавірусом озлобилися на здорових людей і тому намагаються заразити якомога більше інших. Вони спеціально плюють на лікарів та на кнопки в ліфтах житлових будинків. Люди бояться виходити зі своїх квартир.