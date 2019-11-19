У Харкові пенсіонерка померла через відмову лікарів: медики звинуватили родичів

У Харкові 77-річна жінка померла через те, що їй відмовили в госпіталізації медики. Про це заявила донька покійної Олена Лиманська. Але у лікарів 8-ї міської лікарні є своя версія того, що сталося. На "розборки" до медиків відправилися активісти, які займаються викриттям недбалості та корупції в медичних установах.

Співробітниця установи, що робила жінці ЕКГ, стала відштовхувати чоловіків з камерами. При цьому вони також вели себе не зовсім адекватно, погрожуючи медику.

"Ти що робиш, курка! Спробуй мене пальцем тільки зачепити! Не треба на мене шипіти", - вигукували активісти.

При цьому медик стала виправдовуватися, що Олена перша їх образила в той день. А дочка померлої жінки продовжувала звинувачувати лікаря в тому, що та не надала мамі термінову медичну допомогу, через що жінка померла.

Медик відмовилася представлятися і сказала, що буде говорити тільки в присутності адвоката. В кінці кінців вона назвалася медсестрою приймального відділення.

У Харкові жінка померла через лікарів (відео: facebook.com/xtzevskie)

Продовжилися розбирання і в кабінеті з лікарем, яка особисто відмовилася приймати жінку. Вона сказала, що "по цій жінці не було показань для госпіталізації у кардіологічне відділення". І терапевтичне лікування їй було призначено по її ж проханню.

"Вона не справляла враження того, що вона через дві години помре", - сказала 75-річний лікар.

У Харкові жінка померла через лікарів (відео: facebook.com/xtzevskie)

А ось головний лікар заявив, що донька покійної пенсіонерки сама винна в тому, що її мати померла, пише Telegram-канал "ТипичнОЕ ХТЗ Харьков".

Жінку з важким хронічним захворюванням серця привезли у 8-му лікарню, яка є вузькопрофільною. Там її прийняли, обстежили і прийняли рішення перевести в інший - багатопрофільний заклад, що в п'яти хвилинах їзди.

Але дочка пенсіонерки замість того, щоб терміново доставити її в лікарню, витратила дорогоцінний час на розбирання з лікарями. В результаті жінка померла в багатопрофільній лікарні через дві години.

У Харкові жінка померла через лікарів (відео: YouTube/057)