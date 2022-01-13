У Харкові через небезпечну іграшку немовляті провели складну операцію (фото)

До медустанови маленький пацієнт потрапив з підозрою на харчове отруєння, але при діагностиці виявили, що в кишківнику знаходяться магніти типу "Неокуб", які з'єдналися між собою і склалися в кільце.

"На цей раз вони привели до тяжкої хірургічної патології - непрохідності кишківника! Ми вже не одноразово звертали увагу батьків на ці небезпечні іграшки особливо для малечі!" - наголошується в публікації.

Дитячі хірурги, лікар інтерн, дитячі анестезіолог і операційні сестри успішно виконали складне оперативне втручання з видалення сторонніх тіл, звільнивши кишкові шляхи.

Медики вчергове звернулися до батьків із закликом бути пильними при догляді за дітьми, і відразу ж звертатися до лікарів-фахівців, якщо помітили щось незвичайне з дитиною.

Також в лікарні опублікували фото рентгена і самої іграшки, яку витягли після операції.

Харківські лікарі врятували маленьку дитину, яка проковтнула небезпечну іграшку (фото: facebook.com/odkbkharkiv)

Нагадаємо, іграшки конструктори й головоломки "Неокуб" складаються з маленьких кулястих магнітів, які в разі випадкового ковтання дитиною можуть привести до перекриття дихальних шляхів і удушення або асфіксії, утворенню виразок в кишковій порожнині.