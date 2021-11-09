У Харкові п'яна горе-мати перетинала жваву дорогу та впала з дитиною на тротуар (відео)

У Харкові нетвереза мати із маленькою дитиною на руках перетинала дорогу з жвавим рухом, порушуючи ПДР. А потім на узбіччі вона впала, зачепившись за бордюр.
Відео опублікували в Telegram-каналі "ТРУХА".
Так, інцидент стався на вулиці Академіка Павлова.
На відео видно, як "яжемати" впала з дитиною. Зокрема, її не бентежив потік машин і відсутність пішохідного переходу. А на зауваження водіїв жінка скандалила та показувала не припустимі знаки.
Окрім того, в кінці відео дитина полетіла на землю спиною і головою.
Обережно! Відео містить жорстокі кадри.
У коментарях користувачі висловлюють сподівання, що відповідні служби відреагують на поведінку горе-матері.
Раніше ми повідомляли, що у Києві чергова "яжемати" вирішила перевірити себе на безсмертя.
Також нещодавно ми писали, що в Одесі на жвавій смузі для руху автівки помітили жінку на електросамокаті, яка їхала на ньому з двома дітьми.