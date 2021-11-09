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У Харкові п'яна горе-мати перетинала жваву дорогу та впала з дитиною на тротуар (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Харкові нетвереза мати із маленькою дитиною на руках перетинала дорогу з жвавим рухом, порушуючи ПДР. А потім на узбіччі вона впала, зачепившись за бордюр.

Відео опублікували в Telegram-каналі "ТРУХА".

Так, інцидент стався на вулиці Академіка Павлова.

На відео видно, як "яжемати" впала з дитиною. Зокрема, її не бентежив потік машин і відсутність пішохідного переходу. А на зауваження водіїв жінка скандалила та показувала не припустимі знаки.

Окрім того, в кінці відео дитина полетіла на землю спиною і головою.

Обережно! Відео містить жорстокі кадри.

У коментарях користувачі висловлюють сподівання, що відповідні служби відреагують на поведінку горе-матері.

  • Потрібно забрати дитину, поки не зіпсувала дівчинці життя;
  • Соціальні служби й поліція негайно зверніть увагу;
  • Дитину шкода;
  • Заберіть в неї дитину. Де соціальні служби?;
  • Який жах! Добре, що дитина була в шапці й удар був м'якший;
  • А до пішохідного вона не могла дійти.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чергова "яжемати" вирішила перевірити себе на безсмертя.

Також нещодавно ми писали, що в Одесі на жвавій смузі для руху автівки помітили жінку на електросамокаті, яка їхала на ньому з двома дітьми.

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Харківмать