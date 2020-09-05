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У Харкові неадекват розгромив кафе через відмову погодувати безкоштовно: з'явилося відео

Автор: Анна Кисельова

Інцидент стався вдень в районі Кінного ринку

5 вересня в Харкові в районі Кінного ринку молодий чоловік розгромив заклад громадського харчування. За даними очевидців, інцидент стався на тлі відмови адміністрації кафе погодувати хлопця безкоштовно. Несподівана реакція "відвідувача" кафе потрапила на камеру.

Відео і подробиці того, що сталося опублікували в каналі Telegram ХарьковLife. Судячи з відео, інцидент стався посеред білого дня.

"Ситуація на Кінному ринку. Кажуть, він хотів безкоштовно поїсти, але йому відмовили й ось...", - йдеться у підписі до опублікованого ролика.

Розібратися з неадекватною хлопцем вийшов шеф-кухар закладу, однак до цього моменту молодий чоловік зник з місця пригоди.

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Увага, на відео присутня нецензурна лексика.

У Харкові хлопець розгромив кафе через відмову погодувати безкоштовно

Нагадаємо, що раніше двоє п'яних хлопців без причини побили священника.

Раніше ми писали про схожий інцидент в Києві. Так, неадекват побив дівчину-бариста прямо в кафе.

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