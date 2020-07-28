У Харкові чоловіка з інфекцією та інсультом не хотіли брати в лікарні: деталі скандалу

У Харкові в чоловіка з діагнозом коронавірус стався інсульт, але лікарі замість надання допомоги возили його по всьому місту по різних лікарнях, де його не хотіли приймати. Після цього Олександра повернули в колишню лікарню, але там він впав у кому і через три дні помер.

Як повідомляють "Факти", про подробиці трагедії розповіла дружина Олександра Ганна. За словами дружини померлого, вона не розуміє, як чоловік заразився коронавірусом. Він дотримувався карантин, нікуди не ходив і намагався бути дуже обережним. Проте спочатку у чоловіка з'явилися ознаки ГРВІ, потім його госпіталізували в інфекційну лікарню. Там зробили тест на COVID-19 і він виявився позитивним. Олександра поклали в окремий бокс і Анна з ним спілкувалася по телефону.

Кілька днів Саша відчував себе краще, а потім став скаржитися на сильну слабкість і на те, що він весь час хоче спати. В один із днів Ганна не додзвонилася до чоловіка, його телефон не відповідав. Потім жінка вирішила зателефонувати лікарю дружина і той сказав, що у Саші стався інсульт. Імовірно, це ускладнення після коронавіруса. Після цього почалося пекло. Чоловіка ніде не хотіли брати в лікарню, знаючи, що у нього COVID-19.

"Близько до Саші мене не підпустили, але я бачила, як його везли в реанімацію 22-ї лікарні. Вірніше, спочатку його привезли в звичайне відділення. В реанімації, як я зрозуміла, не було місця, вона переповнена. А через кілька годин його таки повезли в реанімаційне відділення, яке знаходиться в іншому корпусі. Його везли вулицею на каталці. Поряд з каталкою йшов чоловік, який ніс балон з киснем, адже Саша вже не міг самостійно дихати... Коли його відвезли до реанімації, він впав у кому. Його підключили до апарату ШВЛ", - згадує Ганна.

Олександр з сім'єю (фото: fakty.ua)

Жінка з гіркотою розповідає про події далі.

"Лікар цієї лікарні, з яким мені вдалося поговорити, сказав, що після того, як Сашу вранці знайшли на підлозі в його палаті, він ще міг розмовляти. Його навіть водили в туалет. За словами лікаря, вранці Саші толком не надавали допомогу, тому що хотіли дочекатися МРТ. Навряд чи зараз він це підтвердить. Але мені він сказав саме так. А коли Саша після всіх цих поїздок опинився в реанімації, він вже був дуже важким. Наступні три дні чоловік не приходив до тями. 20 липня повинен був бути консиліум за участю лікарів з обласної лікарні, але ті з якоїсь причини так і не приїхали. 21 липня нам говорили, що повинен прийти гематолог, так як у Саші були погані аналізи крові. Але гематолог теж, наскільки я знаю, не прийшов. Я вже хотіла сама щось зробити. Дзвонила в лікарню, говорила, що можу знайти і привезти будь-якого спеціаліста. Головне, щоб його взяли і допустили. Але мені відповідали, але нічого цього не потрібно: мовляв, у нього і так вже було багато фахівців. А рано вранці 23 липня мені повідомили, що Саша помер", - розповіла Ганна.

Коментуючи ситуацію, заступник мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан сказала "Суспільному 24", що лікарня № 7, куди спочатку привозили Олександра, не мала права приймати хворих з COVID-19.

У Олександра залишилася трирічна донька. До речі, їй і дружині досі не зробили тест на коронавірус.

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