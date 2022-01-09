У Харкові чоловік мало не спалив себе на очах у поліцейських (відео)

Інцидент стався 6 січня на вулиці Яновського. Патрульні почали швидко гасити вогонь, але чоловік всіляко намагався відштовхнути правоохоронців.

Все ж поліцейським вдалося покласти чоловіка на підлогу і загасити його палаючий одяг. Після чого чоловіка передали лікарям, які відвезли потерпілого до лікарні.

Все, що відбувалось можна побачити на відео, яке знімала нагрудна камера одного з патрульних.