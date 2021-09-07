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У Харкові в метро помітили п'яну горе-мати з дитиною, яка обматюкала пенсіонерку (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Харкові в метро помітили п'яну жінку з дитиною, яка включила музику і паралельно сварилась з пенсіонеркою.

Фото опублікували в Telegram-каналі "Х*Харків".

Так, горе-мати помітили у метро сьогодні, 7 вересня. Зокрема, жінка на телефоні ввімкнула шансон та пила алкоголь. Однак, паралельно вона при власній дитині та вагоні людей говорила нецензурні слова на пенсіонерку.

"Метро по вісім: включила собі шансон в телефоні, в правій руці рево, яке допила і благополучно залишила в вагоні банку. Паралельно матюкаючись на пенсіонерку", - йдеться під фото.

Горе-мати у метро в Харкові (фото: hueviykharkov)

У коментарях користувачі пишуть, що який "приклад" жінка показує своїй дитині.

  • Це вона показує дитині, як не потрібно робити;
  • Огидна жінка та бідна дитина;
  • Мати року, не інакше;
  • Ми її ще на батьківських зборах не бачили;
  • Це вона зі школи сина забрала;
  • Який жах! Що вона показує своїй дитині;
  • В мене шок! Як таке можна робити.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові мати три місяці не випускала дитину з дому.

Також під Харковом у горе-матері забрали чотирьох дітей.

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метро