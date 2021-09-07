У Харкові в метро помітили п'яну горе-мати з дитиною, яка обматюкала пенсіонерку (фото)

Так, горе-мати помітили у метро сьогодні, 7 вересня. Зокрема, жінка на телефоні ввімкнула шансон та пила алкоголь. Однак, паралельно вона при власній дитині та вагоні людей говорила нецензурні слова на пенсіонерку.

"Метро по вісім: включила собі шансон в телефоні, в правій руці рево, яке допила і благополучно залишила в вагоні банку. Паралельно матюкаючись на пенсіонерку", - йдеться під фото.

Горе-мати у метро в Харкові (фото: hueviykharkov)

У коментарях користувачі пишуть, що який "приклад" жінка показує своїй дитині.