У Харкові в метро помітили п'яну горе-мати з дитиною, яка обматюкала пенсіонерку (фото)

У Харкові в метро помітили п'яну жінку з дитиною, яка включила музику і паралельно сварилась з пенсіонеркою.
Фото опублікували в Telegram-каналі "Х*Харків".
Так, горе-мати помітили у метро сьогодні, 7 вересня. Зокрема, жінка на телефоні ввімкнула шансон та пила алкоголь. Однак, паралельно вона при власній дитині та вагоні людей говорила нецензурні слова на пенсіонерку.
"Метро по вісім: включила собі шансон в телефоні, в правій руці рево, яке допила і благополучно залишила в вагоні банку. Паралельно матюкаючись на пенсіонерку", - йдеться під фото.
Горе-мати у метро в Харкові (фото: hueviykharkov)
У коментарях користувачі пишуть, що який "приклад" жінка показує своїй дитині.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові мати три місяці не випускала дитину з дому.
Також під Харковом у горе-матері забрали чотирьох дітей.