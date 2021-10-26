У Харкові мати била маленького сина в прямому ефірі Instagram: малюк заляканий і виснажений

Дитину у матері тимчасово забрали

Такий факт виявили в результаті моніторингу соціальних мереж. Пізніше поліцейські встановили особу матері та дитини.

Даний факт зареєстрований в поліції в Харківській області. З матір'ю проведено профілактичну бесіду про недопущення застосування насильства щодо малолітньої дитини та складено адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП.

Дитину тимчасово помістили в лікарню.

Систематичне побиття

Відзначимо, що раніше в Telegram-каналі Типовий Харків вже повідомляли, що мешканка Харкова регулярно б'є в прямому ефірі свого сина.

"Дана особа регулярно б'є в прямому ефірі Instagram свого сина. Живе в Харкові. Також б'є його на вулиці, дитина залякана і виснажена... Дитина дуже погано говорить в 4 роки, ходить з соскою, кричить їй "Карина, не бий"...",- написали в пабліку.

У Харкові мати била сина в прямому ефірі (скріншот)