У Харкові мати побила 1,5-річного сина "з метою виховання" у всіх на очах: чим це закінчилося (відео)

Правоохоронці встановили місце проживання 31-річної жінки, і виїхали до неї для бесіди, а також для складання протоколів.

З харків'янкою спілкувалися інспектори сектору протидії домашньому насильству разом з інспектором сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №1 ГУНП у Харківській області та завідувачем сектору з питань попередження та дотримання законодавства щодо дітей служби у справах дітей по Київському району.

Жінка, коментуючи подію, пояснила, що "била дитину у виховних цілях".

У Харкові поліція відвідала жінку, яка на вулиці побила маленького сина (фото: hk.npu.gov.ua)

Поліцейські склали на неї протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) та за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Адміністративні матеріали розгляне суд. За знущання над дитиною їй загрожує штраф або громадські роботи.

У Харкові на жінку склали адмінпротоколи за жорстоке поводження з дитиною (фото: hk.npu.gov.ua)

Перед цим в мережі було розміщено відео від спільноти "Kharkiv_1654", як жінка на вулиці після знущань над дитиною нібито за відмову погладити собаку посадила малюка в дитячу коляску і попрямувала геть.

Коли свідок події стала розпитувати, чому вона била синочка, і пригрозила викликати правоохоронців, жінка відповіла, що не дозволяє синові "пити чужого".

Відео: у парку Харкова мати побила 1,5-річного сина "з метою виховання"