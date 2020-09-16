У Харкові відомий педіатр звів рахунки з життям: нещодавно переніс COVID-19

У Харкові загинув відомий лікар-педіатр (Колаж РБК-Україна)

Лікар-педіатр, який врятував багато малюків, вистрибнув з вікна після перенесеного коронавірусу

У Харкові відомий педіатр покінчив життя самогубством. За попередніми даними, 40-річний чоловік вистрибнув з вікна своєї квартири.

Трагедія сталась у Подільському провулку в Харкові. Чоловіка в крові на асфальті виявили перехожі та негайно зателефонували в поліцію. Слідчо-оперативна група оглянула місце події та виявила, що вікно, з якого вистрибнув чоловік, також було в крові.

Пізніше стало відомо, що загиблий – відомий у Харкові дитячий лікар-педіатр Олег Басилайшвили. Про це повідомила його дружина Ірина Борзова на своїй сторінці в Facebook.

Він пропрацював педіатром більше ніж 25 років, на його рахунку сотні врятованих життів. Він працював також у відділенні реанімації та інтенсивної терапії новонароджених, а з 2019 року керував власним медичним закладом. У соціальних мережах батьки маленьких пацієнтів пишуть пости вдячності за порятунок своїх малюків.

Рідні Басилайшвили шоковані тим, що сталося. Вони повідомили, що лікар зовсім нещодавно переніс COVID-19 і перебіг хвороби було важким. Незадовго до смерті Олег Басилайшвили виписався з лікарні та закінчував лікування вдома. Друзі й знайомі характеризували його, як життєрадісну і веселу людину, професіонала своєї справи.

На цей момент поліція з'ясовує всі обставини та деталі трагічного вечора, а також причини, які спонукали Басилайшвили зробити фатальний крок.

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