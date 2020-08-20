У Харкові футболісти влаштували жорстку бійку під час матчу (відео)

У Харкові на матчі з міні-футболу між командами "Status-M" та "ВіЯр" сталася бійка, після чого гру зупинили, рахунок обнулили, а спортсмен - винуватець бійки - був безстроково дискваліфікований.

Інцидент під час матчу 7-ї ліги Кубку Харкова з футзалу зняли на відео, і ролик розійшовся в мережі (попереджаємо - присутня ненормативна лексика!)

Під час гри "відзначився" футболіст команди "ВіЯр" В'ячеслав Деменський - спортсмен з розбігу і в стрибку ударив ногою суперника з "Status-M".

Це відбулося менш ніж за пів хвилини до завершення матчу. Тоді рахунок був 1:1. Про це передає місцеве видання NewsRoom Kharkiv.

До бійки, що почалася, одразу ж приєдналися інші спортсмени, які намагалися розняти забіяк і відтягнути Деменського, який розбушувався, від представника іншої команди.

Коли жорстка бійка була припинена, контрольно-дисциплінарний комітет турніру прийняв рішення про безстрокову дискваліфікацію агресора. У турнірній таблиці зазначено, що матч завершився з рахунком 0:0.

Відео: У Харкові на матчі з футзалу сталася бійка

Нагадаємо, нещодавно в Україні на футбольному матчі спалахнув расистський скандал із розбірками.

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