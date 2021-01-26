У Харкові дітей забрали з жахливих умов проживання: харчувалися убитими собаками

У центрі Харкова діти жили в диких умовах (Колаж РБК-Україна)

У Харкові працівники ювенальної превенції забрали дітей з квартири, яка була завалена сміттям. Діти харчувалися недоїдками та жили в умовах жахливої антисанітарії, при цьому у них є мама і бабуся.

Як розповів блогер Іван Вирізуб на своїй сторінці в Instagram, діти проживали в центрі міста з мамою і бабусею. У квартирі було 4 собаки, які какали й писали у тому ж приміщенні, їх не виводили на вулицю. Мало того, цих собак потім вбивали та вживали в їжу.

"Забрали зі смітника дітей, діти харчувалися убитими собаками. Квартира повністю завалена сміттям, співробітники поліції ледве відкрили двері. 4 собаки какали та писали там, де живуть. На вулицю не виходили. Собак вбивали у квартирі і їли їх", - розповів блогер і розмістив відео.

На кадрах видно квартиру, в якій видно сотні тарганів, всі приміщення завалене побутовим і органічним сміттям.

Відомо, що в цій квартирі проживає п'ятеро дітей, але на момент візиту працівників ювенальної превенції, двох із них не було вдома. Як повідомила мати, вони знаходяться під наглядом соціальних служб. Ще одна дівчинка нібито в лікарні.

За дітьми приїхали медики й з'ясувалося, що малюка нема в що вдягнути. Як розповіла мама, вона вже два роки живе без державної допомоги. Малюка загорнули в ковдру і наділи на нього жилетку одного з чоловіків, який був присутній при вилученні дітей.

Сусіди розповіли, що вони неодноразово викликали поліцію, але патрульні відмовлялися заходити в житло, пояснюючи це тим, що там моторошно смердить. Також з'ясувалося, що з квітня 2020 року жінку намагаються позбавити батьківських прав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві мати кинула 10-річного сина напризволяще.

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