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У Харкові депутата винесли з трибуни за "державний переворот": відео бійки

Автор: Styler

У середу, 24 лютого, на сесії Харківської міськради депутати "Опозиційної платформи - За життя" Андрія Лесика винесли з трибуни. Його перервали після того, як він назвав Майдан державним переворотом.

Відео інциденту опубліковано на YouTube-каналі "Суспільне Харків".

Андрій Лесик вийшов до трибуни і почав говорити російською мовою. Йому зробили зауваження, і попросили перейти на державну мову, але він відмовився.

Крім того, депутат почав говорити про переслідування його соратників з боку СБУ. Потім він назвав події Майдану державним переворотом, і депутати від "Європейської солідарності" блокували трибуну разом з представниками організації "фрайкор".

У Харкові депутата ОТЗЖ Андрія Лесика винесли з трибуни (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували цей інцидент.

  • Партія ОПЗЖ - прояв останніх життєвих функцій;
  • Дивно, що українська земля ще не прибила, а українське небо ще не розчавило його!
  • Особи ОПЗЖ. Їм пофіг на закони і державу. Вони не поважають ні народ, ні країну;
  • Я бачу його постійно виносять із зали;
  • Ганьба!!!

Нагадаємо, у Верховній Раді в п'ятницю, 5 лютого, депутати влаштували бійку через заборонені канали Віктора Медведчука.

Ми також писали про те, що в Одеській обласній раді депутати знову влаштували бійку. Під час другої сесії вони блокували трибуну, били скло, скандалили і пускали в хід кулаки.

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