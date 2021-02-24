У Харкові депутата винесли з трибуни за "державний переворот": відео бійки

У середу, 24 лютого, на сесії Харківської міськради депутати "Опозиційної платформи - За життя" Андрія Лесика винесли з трибуни. Його перервали після того, як він назвав Майдан державним переворотом.
Відео інциденту опубліковано на YouTube-каналі "Суспільне Харків".
Андрій Лесик вийшов до трибуни і почав говорити російською мовою. Йому зробили зауваження, і попросили перейти на державну мову, але він відмовився.
Крім того, депутат почав говорити про переслідування його соратників з боку СБУ. Потім він назвав події Майдану державним переворотом, і депутати від "Європейської солідарності" блокували трибуну разом з представниками організації "фрайкор".
У Харкові депутата ОТЗЖ Андрія Лесика винесли з трибуни (відео: YouTube)
Користувачі мережі прокоментували цей інцидент.
Нагадаємо, у Верховній Раді в п'ятницю, 5 лютого, депутати влаштували бійку через заборонені канали Віктора Медведчука.
Ми також писали про те, що в Одеській обласній раді депутати знову влаштували бійку. Під час другої сесії вони блокували трибуну, били скло, скандалили і пускали в хід кулаки.