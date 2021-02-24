У Харкові депутата винесли з трибуни за "державний переворот": відео бійки

Андрій Лесик вийшов до трибуни і почав говорити російською мовою. Йому зробили зауваження, і попросили перейти на державну мову, але він відмовився.

Крім того, депутат почав говорити про переслідування його соратників з боку СБУ. Потім він назвав події Майдану державним переворотом, і депутати від "Європейської солідарності" блокували трибуну разом з представниками організації "фрайкор".

У Харкові депутата ОТЗЖ Андрія Лесика винесли з трибуни (відео: YouTube)

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