У Харкові чорнобильці не хочуть ділити лікарню з зараженими COVID-19

У Харкові чорнобильці проти поселення в лікарню людей з COVID-19 (колаж: РБК-Україна)

У Харкові відбулися зіткнення поліції з протестуючими чорнобильцями

У Харкові в понеділок, 22 червня, чорнобильці заблокували відкриття диспансеру радіаційного захисту для прийому пацієнтів, у яких підтвердили коронавірус.

Протестувальники вийшли до лікарні з плакатами "Руки геть від Чорнобильської лікарні Харкова", "Вимагаємо виконання Конституції і законів України". Про це повідомляє Суспільне Харків.

У Харкові чорнобильці проти поселення в лікарню людей з COVID-19 (фото: suspilne.media)

За словами чорнобильців, лікарня не відповідає вимогам для боротьби з СOVID-19. Крім того, будівля розташована занадто близько до міського парку, а серед персоналу диспансеру відсутні інфекціоністи.

У Харкові чорнобильці проти поселення в лікарню людей з COVID-19 (фото: suspilne.media)

"В умовах, коли на лікуванні в диспансері перебувають люди, які не інфіковані на СOVID-19, влада фактично вчиняє замах на акт біологічного тероризму. І вона обов'язково понесе за це невідворотне покарання!", - йдеться у зверненні протестувальників.

У Харкові чорнобильці проти поселення в лікарню людей з COVID-19 (фото: suspilne.media)

За їх словами, у влади є можливість розмістити хворих коронавірусом в інших лікувальних закладах міста та області. При цьому деяких з них навіть не використовуються.

За інформацією директора медустанови Ірини Пирогової, зараз на лікуванні перебуває близько 40 чорнобильців.

В обласній адміністрації повідомили, що обласна інфекційна лікарня не справляється з напливом пацієнтів. Тому вийшла така ситуація. Варто зазначити, що це єдина лікарня, яка приймає хворих СOVID-19. Зараз там 246 пацієнтів, а реанімацію довелося розширити для 12 осіб, хоча вона розрахована на шістьох.

Біля диспансеру також відбулися зіткнення між поліцією і чорнобильцями.

Нагадаємо, в МОЗ з'ясували причину рекордної захворюваності COVID-19.

Раніше вчені повідомили, що коронавірус може зникнути сам по собі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук