У Харкові колишній "коп" з друзями побили хлопця до стану коми за вкрадений телефон (відео)

Троє чоловіків у Харкові звинуватили хлопця у крадіжці телефону та побили до півсмерті.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха".
Так, потерпілий нібито вкрав у колишнього поліцейського із Запоріжжя телефон вартістю 20 тисяч гривень. Чоловік знайшов викрадача та разом зі своїми друзями хотів повернути гаджет.
Але поліцейський отримав відмову і вони почали бити та душити кривдника.
На відео видно, як очевидці вимагали припинити знущання, але на них не реагували.
На місце викликали правоохоронців. Фігурантів самосуду затримали, а непритомного "крадія" забрала швидка.
Зранку, 28 червня, медики розповіли, що чоловік прийшов до свідомості.
У коментарях користувачі вражені від вчинку чоловіків та пишуть, що свої дії їх ув'язнять надовго.
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