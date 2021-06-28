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У Харкові колишній "коп" з друзями побили хлопця до стану коми за вкрадений телефон (відео)

Автор: Тетяна Самарук

Троє чоловіків у Харкові звинуватили хлопця у крадіжці телефону та побили до півсмерті.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха".

Так, потерпілий нібито вкрав у колишнього поліцейського із Запоріжжя телефон вартістю 20 тисяч гривень. Чоловік знайшов викрадача та разом зі своїми друзями хотів повернути гаджет.

Але поліцейський отримав відмову і вони почали бити та душити кривдника.

На відео видно, як очевидці вимагали припинити знущання, але на них не реагували.

На місце викликали правоохоронців. Фігурантів самосуду затримали, а непритомного "крадія" забрала швидка.

Зранку, 28 червня, медики розповіли, що чоловік прийшов до свідомості.

У коментарях користувачі вражені від вчинку чоловіків та пишуть, що свої дії їх ув'язнять надовго.

  • За побиття людини чоловікам загрожує кримінальна відповідальність.
  • Який жах, куди світ котиться
  • За таке їй посадять. Групове організоване побиття з елементами тортур
  • А виною тому поліція, яка нічого не робить.

Раніше ми повідомляли, що дівчата влаштували масову бійку в центрі Києва.

Також "вечірка" в Києві закінчилася масовою бійкою.

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