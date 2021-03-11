RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Харкові в 11-й раз побили журналіста: знову двоє і знову ззаду

Автор: Людмила Жукова

У Харкові напали на журналіста Олексія Кусова. Він стверджує, що це сталося вже в одинадцятий раз.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Знову у дворі, знову двоє і знову ззаду! З 11-м нападом мене! Відео пізніше", - написав журналіст у соцмережі і опублікував фото.

Олексія Кусова знову побили (фото: facebook.com/pro100juneor)

Нагадаємо, що в квітні 2020 року журналіст вже заявляв про напад на себе. Тоді журналіста також нібито побили двоє зловмисників і вкрали у нього 40 тисяч гривень. У поліції сказали, що Кусов інсценував напад.

За словами правоохоронців, він інсценував напад на себе, щоб підвищити власний рейтинг і привернути увагу до своєї діяльності. Було розпочато розслідування за ч. 1 ст. 383 КК України – завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Цікаво, що нібито вкрадені гроші журналіст виявив потім у себе вдома в барсетці.

Як ми раніше писали, в Києві біля метро "Либідська" сталася бійка. Кілька людей били одного.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України журналистыпобиття
Читайте також
Побитий за російські пісні львів’янин виявився онуком народного артиста
У Чернігові працівник ліцею побив учня: хлопцеві видалили селезінку
Прогноз погоди