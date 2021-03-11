У Харкові в 11-й раз побили журналіста: знову двоє і знову ззаду

"Знову у дворі, знову двоє і знову ззаду! З 11-м нападом мене! Відео пізніше", - написав журналіст у соцмережі і опублікував фото.

Олексія Кусова знову побили (фото: facebook.com/pro100juneor)

Нагадаємо, що в квітні 2020 року журналіст вже заявляв про напад на себе. Тоді журналіста також нібито побили двоє зловмисників і вкрали у нього 40 тисяч гривень. У поліції сказали, що Кусов інсценував напад.

За словами правоохоронців, він інсценував напад на себе, щоб підвищити власний рейтинг і привернути увагу до своєї діяльності. Було розпочато розслідування за ч. 1 ст. 383 КК України – завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Цікаво, що нібито вкрадені гроші журналіст виявив потім у себе вдома в барсетці.