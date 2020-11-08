Харків став лідером по коронавірусу і "відсвяткував першість" у клубах: мережа в люті

Харків став лідером в Україні по захворюваності на коронавірус. За інформацією медиків, за минулу добу коронавірус лабораторно підтвердили у 1074 осіб у місті. Це більше, ніж у Києві, який раніше утримував лідерство. Харків'яни, мабуть, вирішили відсвяткувати "перемогу" і вирушили на вечірки у нічні клуби. Відео "карантинних" заходів опублікували в каналі "Труха Харків" Telegram.

В Харкові за останню добу було виявлено 1074 заражених коронавірусом. При цьому у суботу також були зафіксовані рекордні для міста цифри з хворими – 943 випадки COVID-19. По Україні за добу коронавірус знайшли у 9397 людина. Тобто, Харків складає дев'яту частину від загального числа заражених за добу.

Попри статистику, харків'яни перебувають у хорошому настрої та відвідують нічні клуби, забувши про соціальну дистанцію та засоби індивідуального захисту.

"Що там по нічних клубах? Є хоч один, який сьогодні не працював?? Відео по черзі: Малина, Корова, Інжир, Altbier. В Малину взагалі викликали швидку... Все що тобі потрібно знати про місцеве самоврядування. Дай на лапу 50к і працюй собі спокійно в червоній зоні карантину", - йдеться у підписі до опублікованих відео в Telegram.

Харків став лідером по коронавірусу і відсвяткував перемогу в клубі

У коментарях до відео харків'яни стали активно засуджувати своїх земляків за недотримання протиепідеміологічних заходів. Хтось же почав жартувати, що їм перегар здається страшнішим за коронавірус.

Обстановка по кайфу.

Блін, як бісять ці тусовщики: морда до морди, кашлянув хтось і пішов вірус іншими поширюватися. А потім місто закривають, економіка падає, зарплат немає.

А потім батьки цієї активної молоді просять в українців допомоги оплатити лікування свого чада невтомного.

Зате всі змагання скасувати та спортзали позакривати!

Харків скоро стане мертвим містом.

Варто нагадати, що раніше заступник голови ХОДА Тарас Пастух розповів, що в лікарнях жива черга на ліжка з киснем.

Нагадаємо, що раніше Україну розділили на нові зони карантину. "Жовтої" та "зеленої" більше немає.

Також Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабінету міністрів посилити карантин в Україні.