У Харків просочилася смертельна хвороба

У Харкові зафіксували другий у цьому році випадок захворювання на малярію. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі. Хворим виявився хлопець, який приїхав на навчання з африканської країни Нігерії.

"Іноземець перебуває на лікуванні в обласній клінічній інфекційній лікарні", - підкреслили в лабцентре.

За словами медиків, 11 вересня студент відчув загальну слабкість, головний біль і його почало лихоманити. На наступний ранок хлопцю викликали швидку.

Нагадаємо, в минулому році в Харківській області зафіксували як мінімум 11 випадків малярії. Так, в середині грудня захворіла дівчина, яка приїхала з країни Камерун.

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