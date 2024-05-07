Питание после праздников: 7 правил от диетолога, которые помогут вернуться в норму

Большинство людей во время праздников перегружают свой желудок и затем им сложно вернуться в норму и дальше не переедать.
О том, каким должно быть питание после праздников, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Оксаны Скиталинской в Telegtam.
"Вода способствует удалению всех продуктов обмена веществ через кишечник, почки, кожу. Можно выпивать 7-10 стаканов воды. Если двигаетесь много - еще больше. Если есть проблемы с сердцем - до литра", - говорит врач.
"Растворимая клетчатка, которая содержится в овсяной крупе, вареных/запеченных/тушеных овощах (свекла, морковь, кабачок, баклажан, корень сельдерея, тыква) действует как сорбент, поглощает все нездоровое из кишечника", - объясняет Скиталинская.
Нерастворимая клетчатка (сырые овощи, отруби пшеничные) - не дает застаиваться пище в кишечнике, стимулирует моторику.
"Сам завтрак стимулирует образование желчи, а присутствие жирового компонента (ложка сметаны или растительного масла в салате, зваренное всмятку яйцо, или "микроскопический" кусочек свежего сала) стимулирует выделение желчи, а она - сильный детоксикант", - говорит диетолог.
Скиталинская советует добавлять в рацион зелень, капусту, руколу и ягоды. Во время переедания увеличивается уровень воспаления в организме, поэтому после праздников нужно нормализовать эти процессы.
Откажитесь от классических сладостей, хотя бы во второй половине дня замените их свежими фруктами, ягодами, печеными фруктами.
"Пищу, которую готовите, не жарьте, а запекайте, отваривайте, тушите. Жир при жарке становится вредным, ухудшает работу печени, поджелудочной железы, кишечника и почек", - говорит диетолог.
Движение после еды уменьшает так называемую гипергликемию и инсулинорезистентность, что соответственно уменьшает риск возникновения болезней. Поэтому особенно важно ходить после ужина.
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