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Питание после праздников: 7 правил от диетолога, которые помогут вернуться в норму

Каким должно быть питание после праздников (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Большинство людей во время праздников перегружают свой желудок и затем им сложно вернуться в норму и дальше не переедать.

О том, каким должно быть питание после праздников, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Оксаны Скиталинской в Telegtam.

Пейте много тепло-горячей воды

"Вода способствует удалению всех продуктов обмена веществ через кишечник, почки, кожу. Можно выпивать 7-10 стаканов воды. Если двигаетесь много - еще больше. Если есть проблемы с сердцем - до литра", - говорит врач.

Ешьте больше клетчатки

"Растворимая клетчатка, которая содержится в овсяной крупе, вареных/запеченных/тушеных овощах (свекла, морковь, кабачок, баклажан, корень сельдерея, тыква) действует как сорбент, поглощает все нездоровое из кишечника", - объясняет Скиталинская.

Нерастворимая клетчатка (сырые овощи, отруби пшеничные) - не дает застаиваться пище в кишечнике, стимулирует моторику.

Завтракайте

"Сам завтрак стимулирует образование желчи, а присутствие жирового компонента (ложка сметаны или растительного масла в салате, зваренное всмятку яйцо, или "микроскопический" кусочек свежего сала) стимулирует выделение желчи, а она - сильный детоксикант", - говорит диетолог.

Добавляйте противовоспалительные продукты

Скиталинская советует добавлять в рацион зелень, капусту, руколу и ягоды. Во время переедания увеличивается уровень воспаления в организме, поэтому после праздников нужно нормализовать эти процессы.

Найдите альтернативу сладостям

Откажитесь от классических сладостей, хотя бы во второй половине дня замените их свежими фруктами, ягодами, печеными фруктами.

Откажитесь от жареной пищи

"Пищу, которую готовите, не жарьте, а запекайте, отваривайте, тушите. Жир при жарке становится вредным, ухудшает работу печени, поджелудочной железы, кишечника и почек", - говорит диетолог.

Больше двигайтесь

Движение после еды уменьшает так называемую гипергликемию и инсулинорезистентность, что соответственно уменьшает риск возникновения болезней. Поэтому особенно важно ходить после ужина.

 

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