Хантавірус в Україні: епідеміолог зробила важливе попередження про хворобу

В Україні був зафіксований хантавірус у пацієнта у Львівській області. Це небезпечне захворювання, яке може привести до сумних наслідків і поширюється гризунами.

Доктор медичних наук, епідеміолог Наталія Виноград розповіла в інтерв'ю для "Апостроф", що це не новий вірус в Україні й дуже небезпечний.

"Якщо ми говоримо про хантавірусах, то вони поділяються на дві великі групи. Одна група - це хантавіруси старого світу, сьогодні про них і йде мова. Це геморагічна лихоманка з нирковим синдромом. А ще є хантавіруси нового світу, які поширені на американському континенті. Ті віруси дуже важкі. Це хантавірусний кардіопульмональний синдром. А у нас з вами є хантавіруси, які давно відомі на території України. Ми їх маємо, як природньо-осередкові захворювання. І вся Україна, за винятком дуже маленьких недосліджених територій, є ендемічною. Це не нове захворювання, просто воно у нас дуже цікаво поширене. Східна частина України - це так званий східноєвропейський хантавірусний регіон, а захід - це карпатсько-балканський хантавірусний регіон. Їх усього шість - від Сеула до Франції", - пояснила фахівець.

Вона додала, що заразиться хантавірусами дуже легко і потрібно дотримуватися важливих правил безпеки, щоб не підхопити небезпечну хворобу.

"В тому, щоб захворіти будь-яким природньо-вогнищевим захворюванням - від хвороби Лайма, яку всі знають, до геморагічної лихоманки з нирковим синдромом - нічого хорошого немає. Треба дотримуватися тих регламентів безпеки, які стосуються нашої життєдіяльності. Треба все робити на винищення гризунів - це суперрезервуар для багатьох вірусів, а не тільки хантавірусів. І потрібно виконувати регламенти зберігання продуктів, захисту водних об'єктів і бути уважними", - зазначила епідеміолог.

Наталія Виноград розповіла, що майже кожен десятий українець стикався з цим захворюванням і вже має імунітет до нього.

"Ми робили дослідження в цьому регіоні: 12% людей мають антитіла до хантавірусу. Тобто кожен десятий колись з ним зустрічався і перехворів. На додаток, серед тих, хто був у наших стаціонарах, 24% пацієнтів були хворі на геморагічну лихоманку з нирковим синдромом. Це найпоширеніше захворювання на території України з так званої групи не трансмісійних хвороб. Кожен громадянин повинен зробити все, щоб уникнути ризику зараження хантавірусами", - резюмувала лікар.

Епідеміолог Наталія Виноград зробила попередження про хантавірус

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені закликали не панікувати через заражень хантавірусом.