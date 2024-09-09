Хамайко откровенно рассказала, что помогло ее мужу пережить смерть сына: "Были сильные изменения"

Детали

Знаменитость подчеркнула, что когда случаются такие трагические ситуации, то наступает работа человека над самим собой в первую очередь.

"Это его работа над собой, это идет от человека, от его личности. Мы можем танцевать вокруг сколько угодно, но если человек сам не будет хотеть этого и стремиться, то это все будет просто спектакль вокруг. Поэтому в первую очередь - это его работа над собой, потом - работа с психологом", - объяснила она.

Хамайко вспомнила, как в прошлом нашла психолога, когда занималась поиском ответов на вопросы, касающиеся психоэмоционального состояния ее сына. Тогда она познакомилась с Оксаной Александровной, помогшей ей разобраться с ситуацией.

Андрей Онистрат с сыном Остапом (скриншоты из видео)

Потом, когда не стало Остапа, Андрей Онистрат тоже попал на прием к этому специалисту, и работа с ней помогла мужчине. Психолог, как отметила Валентина, также не со слов знает, что такое боль утраты, поскольку ее супруг погиб на войне.

"И я подумала, что это человек, который сам пережил боль утраты и может ему помочь, понять. И для Андрея это будет не чужой посторонний человек. Разматывая в голове все предыдущие события, я вспоминаю, что когда Андрей пошел служить, произошли психологические изменения в состоянии нашего младшего сына Андрюши. Мне в садике посоветовали обратиться с ним к психологу, потому что он очень эмоционально переживает, у него очень острые реакции", - рассказала многодетная мама.

"И в один из таких визитов, когда Андрей был в Киеве, мы были вместе, и я случайно встречаю Оксану Александровну на лестнице. Она берет меня за руку, мы заходим к ней в кабинет, и мы, плача, разговариваем друг с другом о ее боли, ее потере. А Андрей просто рядом стоит. А через полтора года он был в этом кабинете уже со своей болью", - также отметила она.

Ведущая подчеркивает, что эксперт достаточно хорошо объяснила ей, что такое боль потери.

"Мне понравилось ее объяснение, что боль потери - это большой океан, который никуда не девается. Ты можешь научиться в нем плавать, и когда боль потери накрывает, надо уметь снова подняться наверх и дышать. За полгода в Андрее произошли сильные изменения. Она его восстановила, помогла ему прожить этот момент", - сказала знаменитость.

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"Я откровенно считаю, что судьба не просто так сводит разных людей. И тогда, в тот момент, я вспомнила об Оксане Александровне. Это уже была их совместная работа, я видела ее результат", - подытожила избранница Онистрата.

Напомним, Хамайко и Онистрат воспитывают четырех общих детей: Соломию, Михаила, Мирославу и Андрея. Сын Остап родился в предыдущем браке военнослужащего.

Хамайко с мужем фото: instagram.com/valentinakhamaiko)