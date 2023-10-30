ХАМАС убил 22-летнюю немку Шани Лук, чьи фото видел весь мир (видео)

ХАМАС похитил 22-летнюю студентку из Германии Шани Лук. Теперь стало известно о ее смерти.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова матери девушки в комментарии изданию RTL .
Шани Лук была на музыкальном фестивале у кибуца Реим. Она стала одной из тех, кого считали пропавшей без вести. Впоследствии в сети появилась видеозапись, на которой видно, как девушку без сознания везут по улицам Газы боевики ХАМАС в кузове пикапа.
Это видео стало одним из вирусных видеороликов войны Израиля против ХАМАС. Чуть позже мама Шани заявила, что ее дочь жива и находится в больнице Газа. Женщина обратилась к германскому правительству за помощью.
Внимание! Видео содержит уязвимый контент!
Раньше мы рассказывали о женщине, которая смогла дать отпор ХАМАСу, но ей пришлось выбирать между мужем и детьми.
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