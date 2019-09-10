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На халяву хочеш їхати? У Дніпрі водій маршрутки обматюкав жінку (відео)

STYLERЖиття    10.09.2019 - 16:29
На халяву хочеш їхати? У Дніпрі водій маршрутки обматюкав жінку (відео)
У Дніпрі водій знущався над пасажиркою (Колаж РБК-Україна)

Водій маршрутного автобуса намагався вигнати жінку-льготницу, але пасажири заступилися

У Дніпрі водій маршрутного автобуса грубо вилаяв жінку-пільговика і почав виганяти її з транспорту. Інцидент був знятий на відео і опублікований в одному з пабликов міста Дніпра в Telegram.

Конфлікт стався в салоні маршрутного автобуса №40. Водій почав кричати на пасажирку і виганяти її з салону, а коли побачив, що його знімають на камеру – зовсім озвірів.

"Ти що, с**ка, мене знімаєш на камеру? Ти де такий телефон знайшла? На халяву зі мною хочеш їхати, ти мене на камеру знімаєш? Вийди з машини, я тобі сказав! На камеру ти мене знімаєш, ти дивись. Закривай двері за собою, ти!" – грубо закричав водій маршрутки на жінку.

Також чутно, що пасажирка почала погрожувати водієві тим, що зараз викличе поліцію. Її підтримали і інші пасажири автобуса.

"Не кричіть, жінці поступилися вже місцем, не буде вона викликати поліцію", - почали пояснювати водієві інші пасажири.

"Ти дивись, господиня життя заповзла до мене в машину", - відповів маршрутник.

Водій маршрутки грубо облаяв пасажирку-пільговика (Відео: YouTube/Главред)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Дніпрі маршрутник вигнав всіх пасажирів через дитину-інваліда.

А також розповідали про те, що у Києві водій маршрутки вляпався у скандал з пасажирами через музику.

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