Халатність лікарів або нещасний випадок: деталі загибелі жінки в Чернівцях

У Чернівцях після нескладної гінекологічної операції померла 37-річна жінка. Родичі впевнені, що в її загибелі винні медики, так як вони не змогли назвати причину і висунули одразу кілька версій. Про це повідомляє ТСН.

Як розповіла сестра загиблої Людмила Козак, вранці жінка відправилася в лікарню для нескладної маніпуляції, а вже через кілька годин їй зателефонували і повідомили, що вона померла. Людмила Козак разом з чоловіком негайно поїхала в лікарню і спробувала з'ясувати, що сталося, але лікарі висунули одразу кілька версій.

"Версії – це алергічна реакція, і лопнув легеневий тромб. Коли зайшла в кабінет зайвий раз уточнити, що стало причиною смерті, то сказали, що різко впав тиск. Дві різні версії протягом такого малого відрізка часу", - розповіли рідні загиблої.

Наталії Винник було 37 років і як кажуть родичі, проблем зі здоров'ям у неї не було. До лікарів звернулася так як не могла завагітніти протягом довгого часу.

Виконуючий обов'язки головного лікаря стверджує, що всі медики, які брали участь в операції – висококваліфіковані. Наталії Винник робили гістероскопію під загальним наркозом, і процедура пройшла успішно, почалися ускладнення після неї.

Лікарі, які оперували жінку, кажуть, що будь-яке, а часто саме нескладне втручання, несе певні ризики і ускладнення. Після проведення операції сталася зупинка серця, потім – набряк легенів, а реанімаційні заходи були безуспішними.

Причину смерті молодої жінки зараз з'ясовують фахівці в патологоанатомічному бюро. Родичі подали заяву в поліцію і було відкрито кримінальне провадження щодо ймовірного неналежного виконання медиками своїх обов'язків.

У Чернівцях померла молода жінка - родичі звинувачують лікарів (Відео: YoUtube/ТСН)