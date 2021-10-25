Недбалість і непрофесіоналізм: нові подробиці вбивства українки в Голлівуді

"Всьому виною недбалість і непрофесіоналізм. Недбалість в тому, що людина, яка зобов'язана була перевірити зброю на майданчику цього не зробила, людина, яка повинна сказати, що на майданчику заряджена зброя цього не зробила, людина, яка повинна була перевірити цю зброю перш ніж принести її на майданчик і цього не зробила. І в результаті смерть людини!"- написав він.

Він також звернувся до продюсерів з проханням не економити на некваліфікованих людях, які пов'язані з дуже складною і небезпечною роботою.

За його словами, в кожному департаменті має бути хоча б одна людина, у якої за плечима великий досвід, і вона знає свою справу не на словах.

Серж Свєтний і Галина Гатчінс (фото: facebook.com/sergey.svetnoy)

Як сталася трагедія

За даними Los Angeles Times, 63-річний голлівудський актор Алек Болдуін тренувався виймати револьвер з кобури і цілитися в камеру під час репетиції фільму "Іржа".

Після чого режисер Джоел Соуза почув звук, схожий на хлист, а потім на гучний хлопок. Його поранило в плечі, а Галині Гатчінс куля влучила в груди.

Цікаво, що зброю йому дав помічник режисера, який сказав, що вона "холодна", тобто безпечна і в ній немає ніяких патронів.

Експерти кажуть, що зазвичай видавати такий реквізит повинен фахівець зі зброї, а не помічник режисера.

Кадр зі зйомок фільму (фото: instagram.com/halynahutchins)

Проблеми на майданчику

Ще до інциденту шість членів знімальної групи покинули майданчик після того, як поскаржилися продюсерській компанії на умови праці. Вони скаржилися на переробку і затримку оплати.

Цікаво, що до трагедії на майданчику з реквізитними револьверами сталося три інциденти. Було три мимовільних постріли. За словами, членів знімальної групи, після випадкових пострілів не було проведено необхідне розслідування.

Галина Гатчинс (фото: instagram.com/halynahutchins)