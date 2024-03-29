Хачапури за 20 минут: украинский шеф-повар поделился рецептом для тех, кто на диете (видео)

Что понадобится

Для приготовления сыра понадобится вдвое больше муки. Для того, чтобы замесить тесто, понадобится несколько минут.

Предварительно подготовьте следующие ингредиенты:

сыр кисломолочный - 200 г

мука - 100 г

яйца куриные - 2 шт.

яйца куриные, желток - 1 шт.

разрыхлитель - 1/2 ч.л

соль и черный молотый перец - по вкусу

Для начинки:

яйца куриные - 2 шт.

сыр сулугуни - по своему вкусу

Способ приготовления

Сначала в миске нужно соединить творог, муку, соль, перец и разрыхлитель. Затем добавить одно целое яйцо и желток.

После этого замесите тесто вилкой до однородности.

На застеленный и слегка смазанный маслом противень выложить две заготовки, смазанными водой руками, в виде челноков.

Выпекайте при температуре 180°C примерно 12 минут с режимом "Обдув".

В конце добавьте в каждый челнок тертый сыр и запекайте еще 5 минут. Добавьте на расплавленный творог по 1 яйцу и подавайте на стол.

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