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Хачапури за 20 минут: украинский шеф-повар поделился рецептом для тех, кто на диете (видео)

Как приготовить хачапури за 20 минут (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы приготовить хачапуру, не нужно обладать высокими знаниями в кулинарии. Это очень сытное и вкусное блюдо. Есть рецепт, который не навредит даже фигуре.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу украинского шеф-повара Александра Огородника.

Что понадобится

Для приготовления сыра понадобится вдвое больше муки. Для того, чтобы замесить тесто, понадобится несколько минут.

Предварительно подготовьте следующие ингредиенты:

  • сыр кисломолочный - 200 г
  • мука - 100 г
  • яйца куриные - 2 шт.
  • яйца куриные, желток - 1 шт.
  • разрыхлитель - 1/2 ч.л
  • соль и черный молотый перец - по вкусу

Для начинки:

  • яйца куриные - 2 шт.
  • сыр сулугуни - по своему вкусу

Способ приготовления

Сначала в миске нужно соединить творог, муку, соль, перец и разрыхлитель. Затем добавить одно целое яйцо и желток.

После этого замесите тесто вилкой до однородности.

На застеленный и слегка смазанный маслом противень выложить две заготовки, смазанными водой руками, в виде челноков.

Выпекайте при температуре 180°C примерно 12 минут с режимом "Обдув".

В конце добавьте в каждый челнок тертый сыр и запекайте еще 5 минут. Добавьте на расплавленный творог по 1 яйцу и подавайте на стол.

Рецепт хачапури за 20 минут (скриншот)

@o_gorodnik Яка ваша улюблена страва грузинської кухні Для 2-ох хачапурі по-аджарськи : - 200 г. сир кисломолочний (0-5-9%) - 2 яйця + жовток - 100 г. муки (4 ст.л.) - 1/2 ч.л. розпушувач - сіль 1/2 ч.л., перець-1/3ч.л. - сир сулугуні (або який знайдете) 1. Змішайте сир з яйцем і 1-им білком. 2. Додайте муку, розпушувач, сіль та перець. 3. Замішайте виделкою тісто і розподіліть на 2 частини. 4. На пергаментний папір або силіконовий коврик додати трішки олії, викласти готове тісто то сформувати човники з невеличкими бортиками. 5. Відправити в розігріту духовку до 180 градусів з облувом і запікати 10-12 хв. 6. Дістати і посипати натертим сиром і знову відправити на 5 хв в духовку. 7. Викласти жовток. #хачапурі#рецепт#кухар#лайфхак оригінальний звук - o_gorodnik
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