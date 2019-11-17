Лукашенко різко висловився про Росію: нах*** треба такий союз

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву про злиття з Росією і висловився про Володимира Путіна. Білоруський президент зазначив, що щорічний дефіцит торгівлі з Росією становить до 9 млрд доларів і недопуск білоруських товарів на російські ринки не дозволяє зменшити цей дефіцит. Він також висловив невдоволення з приводу уявної інтеграції в Росію. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Олександр Лукашенко заявив, що торговельне об'єднання з РФ приносить тільки збитки.

"Коли ти вступаєш в якесь об'єднання, розраховуєш, що з кожним місяцем і роком буде краще. А що відбувається у нас? Нам кожен рік підсовують нові умови. І в результаті ми в економіці щось втрачаємо, втрачаємо і втрачаємо", - зауважив Лукашенко.

Крім того, президент заперечує створення конфедерації з Росією. На його думку, "незалежність - це святе".

Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

"Вибачте, та на хр*на тоді потрібен такий союз? Я вже вам по-простому, по-селянськи кажу! "- сказав Лукашенко.

Лукашенко підкреслив, що Білорусь нічого не просить у Росії, але вимагає рівних умов для суб'єктів господарювання. Мінськ не раз нагадував, що саме рівність в доступі на ринки, торгівля без вилучень і обмежень були закладені в союзний договір 1999 року, буквального виконання якого зараз наполегливо вимагає Москва.

У Білорусі та Росії створені робочі групи і готуються дорожні карти щодо поглиблення інтеграції. Інтеграційні документи, як повідомлялося раніше, президенти Білорусі і Росії мають намір підписати 8 грудня, у день 20-річчя утворення союзної держави.

"Ні один документ мною не буде підписано, якщо він буде суперечити Конституції україни (Білорусі - ред.) і фундаментальним засадам нашого суспільства. Не партеся в цьому напрямку, я не менший патріот, ніж ви", - заявив Лукашенко.

Він також підкреслив, що республіка не створює з Росією військовий альянс.

"Тільки не пишіть, що ми тут створюємо з Росією якийсь альянс, щоб висунути танки проти вас (проти Заходу - ред.). Ніколи цього не буде", - сказав він, звертаючись до польського журналіста.

Нагадаємо, що раніше у Білорусі пройшли парламентські вибори.