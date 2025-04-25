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Гвинет Пэлтроу отказалась от "пещерной" диеты: чем теперь наполняет тарелку (фото)

Пятница 25 апреля 2025 10:15
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Гвинет Пэлтроу отказалась от "пещерной" диеты: чем теперь наполняет тарелку (фото) Что известно о диете Гвинет Пэлтроу (instagram.com/gwynethpaltrow)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Актриса Гвинет Пэлтроу удивила признанием относительно изменений в пищевых привычках. Давняя поклонница так называемой диеты каменного века решила отказаться от строгого режима.

Что повлияло на решение звезды и как она теперь питается, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст Goop.

Почему Пэлтроу отказалась от палеодиеты

52-летняя знаменитость много лет назад вместе с мужем Брэдом Фэлчаком подсела на палеодиету, которая в частности включает отказ от сахара, молочных продуктов и переработанных масел.

Суть такого питания предусматривает употребление исключительно той пищи, которую могли бы получить наши предки. Нужно есть много рыбы, овощей и риса. Так человек будет чувствовать себя здоровым и уменьшит риск развития некоторых болезней.

"Я действительно углубила свою связь с едой и всей философией макробиотики, которая, по сути, сводится к тому, как питаются в горах Японии - очень локально, очень сезонно", - пояснила она.

Гвинет Пэлтроу отказалась от &quot;пещерной&quot; диеты: чем теперь наполняет тарелку (фото)Пэлтроу отказалась от палеодиеты (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Гвинет решилась вернуться к обычной тарелке. Она призналась, что ей просто надоело себя ограничивать. Кроме того, любовь к питанию натуральными продуктами переросла в одержимость. Она была "очарована" идеей настолько, что могла быть навязчива.

"Я чувствовала себя настолько хорошо, что хотела поделиться этим со своим папой, друзьями и семьей", - сказала актриса.

По словам звезды, с годами придерживаться такой диеты становится все труднее также из-за некоторых аспектов здоровья. В то же время она продолжает увлекаться идеей целостного питания.

Гвинет Пэлтроу отказалась от &quot;пещерной&quot; диеты: чем теперь наполняет тарелку (фото)Гвинет Пэлтроу с мужем (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Как теперь питается актриса

Она, конечно, отдает предпочтение здоровой пище, но в ее рационе снова появился хлеб, сыр и немного пасты.

"Но опять же, я считаю, что это хорошая основа, правда же? Есть пищу, которая является как можно более целостной и свежей. Я не думаю, что найдется хоть один врач или диетолог, который бы это отрицал", - отметила знаменитость.

Анонсируя выпуск подкаста, актриса поделилась кадрами блюд, которые делит с родными и друзьями.

Какие блюда выбирает Гвинет Пэлтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

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