Гвинет Пэлтроу отказалась от "пещерной" диеты: чем теперь наполняет тарелку (фото)

Что повлияло на решение звезды и как она теперь питается, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст Goop .

Почему Пэлтроу отказалась от палеодиеты

52-летняя знаменитость много лет назад вместе с мужем Брэдом Фэлчаком подсела на палеодиету, которая в частности включает отказ от сахара, молочных продуктов и переработанных масел.

Суть такого питания предусматривает употребление исключительно той пищи, которую могли бы получить наши предки. Нужно есть много рыбы, овощей и риса. Так человек будет чувствовать себя здоровым и уменьшит риск развития некоторых болезней.

"Я действительно углубила свою связь с едой и всей философией макробиотики, которая, по сути, сводится к тому, как питаются в горах Японии - очень локально, очень сезонно", - пояснила она.

Пэлтроу отказалась от палеодиеты (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Гвинет решилась вернуться к обычной тарелке. Она призналась, что ей просто надоело себя ограничивать. Кроме того, любовь к питанию натуральными продуктами переросла в одержимость. Она была "очарована" идеей настолько, что могла быть навязчива.

"Я чувствовала себя настолько хорошо, что хотела поделиться этим со своим папой, друзьями и семьей", - сказала актриса.

По словам звезды, с годами придерживаться такой диеты становится все труднее также из-за некоторых аспектов здоровья. В то же время она продолжает увлекаться идеей целостного питания.

Гвинет Пэлтроу с мужем (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Как теперь питается актриса

Она, конечно, отдает предпочтение здоровой пище, но в ее рационе снова появился хлеб, сыр и немного пасты.

"Но опять же, я считаю, что это хорошая основа, правда же? Есть пищу, которая является как можно более целостной и свежей. Я не думаю, что найдется хоть один врач или диетолог, который бы это отрицал", - отметила знаменитость.

Анонсируя выпуск подкаста, актриса поделилась кадрами блюд, которые делит с родными и друзьями.